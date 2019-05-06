قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للتجارة الداخلية، إن معارض "أهلا رمضان" ستقدم السلع بأسعار منخفضة وبجودة عالية وتنوع كبير.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أنه جرى وضع قواعد تتعلق بجودة السلع، حتى يختار المواطنون ما يشاؤون منها، موضحًا أن هناك أكثر من نوع للتمور وقمر الدين وغيرها.

ولفت إلى أن معدل استهلاك المصريين من السلع خلال شهر رمضان يتعدى 3 أضعاف المعدل الطبيعي، مشيرًا إلى أن 3 ملايين شخص يزرون معارض "أهلا رمضان" لشراء مستلزماتهم، بسبب ثقتهم في جودة وسعر وتنوع السلع التي تعرضها هذه المعارض.