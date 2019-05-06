قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للتجارة الداخلية، إن متوسط المشتريات للفرد الواحد في معارض "أهلا رمضان" تتراوح ما بين 700 و800 جنيه، مضيفًا أنه جرى تمديد هذه المعارض حتى وقت لاحق بسبب الإقبال الجماهيري الكبير عليها.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد": "لدينا شركاء في الاتحاد التجاري، والكل يرغب في هذه المعارض لأنها فرصة كبيرة لبيع منتجاتها، والسلع التي تقدم في معارض أهلا رمضان أسعارها مناسبة للغاية".

وأردف: "لدينا احتياطي من السلع الاستراتيجية الرئيسية يكفي لـ6 أشهر مثل القمح واللحوم والدواجن، لأول مرة، نستطيع المناورة بها في أي وقت، نتدخل بها في أي وقت إذا رفع التجار الأسعار".

وواصل: "حصل عندنا طفرة في الطاقة التخزينية، وعندنا في صوامع تخزين الأقماح والحبوب، طاقة تصل إلى 4 ملايين طن يكفي لـ7 أشهر".