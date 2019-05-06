من هو مارك مورجان رئيس حماية الحدود؟.. وخبراء: جاء لتنفيذ سياسات ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعيين مارك مورجان، رئيسًا لهيئة الجمارك وحماية الحدود، وجاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وقال ترامب، في التغريدة: "يشرفني أن أعلم أولئك الذين يؤمنون بسياسة هجرة قوية وعادلة وسليمة أن مارك مورجان سينضم إلى إدارة ترامب كرئيس لهيئة الجمارك وحماية الحدود، إن مارك مؤمن ووطني حقيقي، وسوف يقوم بعمل رائع".

وشغل مورجان عددا من المناصب القيادية، فاختاره الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، العميل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، في عام 2016 لقيادة دورية الحدود الأمريكية، التي تتبع هيئة الجمارك وحماية الحدود.

ورغم أن مورجان كان يحظى بثقة أوباما، إلا أنه تمت إقالته في 26 يناير 2017، أي عقب فترة قصيرة من تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة، حيث أوضحت وكالة أسوشيتد برس، إنه اصطدم باتحاد العاملين في دورية الحدود الأمريكية، التي لديها علاقات قوية بترامب، حسبما ذكر موقع قناة الحرة العربية.

ونال "مورجان" إعجاب الرئيس الأمريكي ترامب، وذلك بعدما غرد الرئيس الأمريكي على موقع "تويتر" في أبريل الماضي، قائلا إن "مورجان أبلغه بأنه غير راضٍ عن السياسات السابقة المتعلقة بالهجرة"، وتأييده لفكرة بناء جدار على الحدود الجنوبية بين الولايات المتحدة والمكسيك.

الدكتور سيد مجاهد، الباحث في الشؤون الأوروبية، قال إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعيين "مورجان"، مرة أخرى بعد إقالته، لأنه شعر أنه يمكنه تنفيذ خطته وسياسته في التعامل مع المشكلات الحدودية التي تواجه معارضة كبيرة من الجمهوريين.

وأضاف مجاهد لـ"الوطن"، أن قرار ترامب بترشيحه لهذا المنصب يعني حصوله على زمام الأمور به، موضحا أن ليتم تعيينه في هذا المنصب رسميا يحتاج لموافقة أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية، ومن المرجح الموافقة علي تعينه لأن أغلبية أعضائه من الجمهوريين.