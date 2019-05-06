فصل رأسه عن جسده وشوَّه ملامحه.. مصرع شاب تحت عجلات قطار كفرالشيخ

لقى شاب مصرعه، بعد أن صدمه قطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير قانوني، في ناحية كوبري المدير بنطاق مدينة دسوق في كفرالشيخ.

وتلقى العميد خالد إبراهيم، مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات في كفرالشيخ، إخطارا يفيد بمصرع "م. م."، 32 عاما، ويقيم في إحدى قرى مركز دسوق، صدمه قطار بناحية شبكة كهرباء دسوق.

بالانتقال والفحص وإجراء المعاينة، تبين أن القطار فصل رأس الشاب عن جسده، بالإضافة إلى تهشم عظام الوجه والجمجمة، وفقدان ملامح الوجه بالكامل، وإصابته بكسور مضاعفة في الحوض، وبتر كامل للذراعين والقدمين.

وأسفرت التحريات عن أن الشاب كان يعبر شريط السكة الحديد في اتجاه شركة كهرباء ومطحن دسوق، من مكان غير معد للعبور، فتصادف مرور القطار رقم 802 القائم من محطة قطار دسوق والمتجه لمحطة قلين، حتى صدمه وسقط أسفله ما أدى إلى تحويل جثته لأشلاء وفصل رقبته عن جسده.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 4 / 231 لسنة 2019 أحوال نقطة محطة قطار دسوق، وقيد برقم 1841 لسنة 2019 إداري قسم شرطة بندر دسوق، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.