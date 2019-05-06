قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن أنفاق قناة السويس تعتبر من أهم المشروعات التي افتتحت خلال الخمس سنوات الماضية.

وأضاف "عقيل"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه ولتعمير سيناء كان لزاما على الدولة إنشاء شبكة طرق وأنفاقا حتى يتم الربط العضوي "قبل كدة كان المستثمر بيروح في 5 ساعات وعلشان كده مكنش فيه فرص للاستثمار"، موضحًا أن تلك الأنفاق تعتبر أول مشروع لربط سيناء بباقي الجمهورية بشكل سليم من أجل تعمير سيناء وتوزيع ديموجرافي جديد "سيناء فارغة وده ليه علاقة بالأمن القومي".