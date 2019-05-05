قال الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن المشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، ومنها أنفاق قناة السويس تهدف إلى تعزيز ربط شبه جزيرة سيناء ومدن القناة بباقي أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أنه سيكون له مردود إيجابي كبير في مشروعات التنمية المستدامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا بد من تنمية سيناء جنبا إلى جنب مع تطهيرها من الإرهاب، لخلق مجتمعات مستقرة.

وتابع: "يمكن عبور أنفاق قناة السويس خلال 23 دقيقة، وذلك يسهل من مهمة نقل المواد الخام إلى سيناء، لذلك فإن هذا المشروع يعتبر إعجاز وليس إنجاز، والفترة الزمنية التي نُفذت فيها تعتبر ثلث مثيلتها التي نُفذت حول العالم، بتوجيهات من القيادة السياسية، كما أن نسبة العمالة المصرية تجاوزت 75%".

وافتتح الرئيس السيسي 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبري سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبري الشهيد أحمد عمر شبراوي بمنطقة الشط بالسويس.