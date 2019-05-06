توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد، في حين يبدأ بالانخفاض التدريجي على غرب البلاد، ليكون الطقس لطيفا على السواحل الغربية نهارا، وكل الأنحاء ليلا.

وأضاف منشور الهيئة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه ستقل الرؤوة بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما ستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وعلى البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة في بعض المحافظات المصرية

القاهرة 23 36

طنطا 2025

الإسكندرية 21 23

مرسي مطروح 17 22

بورسعيد 21 26

دمياط 21 24

الإسماعيلية 20 38

السويس 25 36

شرم الشيخ 24 35

الغردقة 22 35

درجات الحرارة في بعض العواصم العربية

مكة 29 42

الرياض 24 37

أبوظبي 26 36

الكويت 24 38

دمشق 14 28

بيروت 20 28

القدس 16 31

غزة 20 32

بغداد 19 34