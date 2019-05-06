توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد، في حين يبدأ بالانخفاض التدريجي على غرب البلاد، ليكون الطقس لطيفا على السواحل الغربية نهارا، وكل الأنحاء ليلا.
وأضاف منشور الهيئة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه ستقل الرؤوة بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما ستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وعلى البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
درجات الحرارة في بعض المحافظات المصرية
القاهرة 23 36
طنطا 2025
الإسكندرية 21 23
مرسي مطروح 17 22
بورسعيد 21 26
دمياط 21 24
الإسماعيلية 20 38
السويس 25 36
شرم الشيخ 24 35
الغردقة 22 35
درجات الحرارة في بعض العواصم العربية
مكة 29 42
الرياض 24 37
أبوظبي 26 36
الكويت 24 38
دمشق 14 28
بيروت 20 28
القدس 16 31
غزة 20 32
بغداد 19 34