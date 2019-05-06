أعلنت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي، عن فتح باب التقديم للمعلمين للالتحاق بفريق عمل مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، بدءًا من 4 مايو 2019 وحتى 24 من الشهر نفسه.

ومن جانبه، صرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية هي نتاج تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومجموعة شركات ومصانع العربي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، وتعد تلك المدرسة مثال يحتذى به، وتمثل الدور الذي يمكن أن يؤديه المستثمرون الصناعيون في تطوير منظومة التعليم الفني وبالتالي إحداث النهضة الاقتصادية المرتقبة في مصر.

وأكد الدكتور مجاهد الدقة التي خضعت لها عملية وضع وتطوير المناهج الدراسية لطلاب مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، ووضعت المناهج طبقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي، التي جرى استخدامها من قبل في مجمع التعليم التكنولوجي بالفيوم منذ عام 2012، الذي تخرجت فيه دفعات من الفنيين المهرة المدربين على أحدث النظم العالمية وتشيد الصناعة المحلية والدولية بخريجيه.

وفي سياق متصل، صرحت حبيبة عز مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومنسق مشروع إصلاح التعليم، أنه جرى افتتاح مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر خاصية الفيديو كونفرانس بالعام الدراسي الماضي 2018- 2019 في إطار العديد من المشروعات القومية التي جرى افتتاحها حينها.

وأضافت عز، أنه يجري توفير العديد من المميزات لمعلمي مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، كفرص التدريب التقني عالي الجودة بمصر وباليابان الذي يجري على أيدى خبراء معتمدين، والعمل في بيئة تعليمية وبيئة عمل على مستوى عالمي، والحصول على حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بجودة الأداء.

وأكدت عز، أن هذا بالفعل ما جرى مع المعلمين الذين التحقوا بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسي الماضي 2018- 2019، موضحة أنه جرى توفير تدريب مكثف لهم بمصر بشهر أغسطس الماضي بمعامل وورش مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم، لتنمية المهارات الفنية الأساسية وتحسين خبراتهم العملية، وعقد تدريب أخر في مصنع العربي من قبل خبير التدريب الصناعي "الميكانيكي" الياباني المهندس شيجرو مياموتو، وبالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

وأوضحت أن ذلك بالإضافة إلى خضوعهم لتدريب آخر باليابان يهدف إلى التعرف على نظام التعليم الفني الياباني من خلال زيارة بعض المدارس الفنية الصناعية الثانوية في اليابان، ووضع خطط العمل التي يمكن تطبيقها في المدرسة الفنية الثانوية في مصر، بالإضافة إلى مشاهدة وتعلم نظام إدارة المدرسة والدروس العملية ونظام التوجيه المهني داخل المدارس الثانوية الفنية الصناعية في اليابان.

جدير بالذكر أن فريق عمل مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي المقبل 2019- 2020، يجري تشكيله من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظتي المنوفية والقليوبية، ويتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظتي المنوفية والقليوبية، أما الوظائف المتخصصة الفنية تتاح لمعلمي التعليم الفني فقط.