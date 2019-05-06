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شمال سيناء تحصل على أفضل فريق جماعي في ورشة تدريبية بمركز سقارة

شمال سيناء تحصل على أفضل فريق جماعي في ورشة تدريبية بمركز سقارة

اليوم.. فتح باب الترشح لشغل وظيفة عميد "تربية طنطا"

اليوم.. فتح باب الترشح لشغل وظيفة عميد "تربية طنطا"

السودان.. تجمع المهنيين يدعو لأول إفطار رمضاني بمقر الاعتصام

السودان.. تجمع المهنيين يدعو لأول إفطار رمضاني بمقر الاعتصام

"الجيزة" تحدد ضوابط موائد الرحمن في رمضان: ابتعدوا عن الشوارع الرئيسية

"الجيزة" تحدد ضوابط موائد الرحمن في رمضان: ابتعدوا عن الشوارع الرئيسية

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عاجل| مقتل 55 شخصا في انفجار صهريج وقود بالنيجر

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