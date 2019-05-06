أعلنت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني ومجموعة شركات ومصانع العربي عن فتح باب التقديم للمعلمين للالتحاق بفريق عمل مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، ويستمر التقديم حتى يوم 24 مايو 2019.

وتعمل مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية على توفير العديد من المميزات لمعلميها، كفرص التدريب التقني عالي الجودة بمصر وباليابان، والذي يجرى على أيدى خبراء معتمدين، والعمل في بيئة تعليمية وبيئة عمل على مستوى عالمي، والحصول على حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بجودة الأداء.

تفاصيل التقدم للعمل بالمدرسة

- فريق العمل سيشكل من العاملين بمدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظتي المنوفية والقليوبية.

- يتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظتي المنوفية والقليوبية، أما الوظائف المتخصصة الفنية تتاح لمعلمي التعليم الفني فقط.

- سيجرى التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.

- في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيًا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

- ملء استمارة التقديم على الرابط من هنــــــا.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف

1- أن يكون من العاملين بإحدى المدارس الرسمية أو الرسمية لغات التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظتي المنوفية والقليوبية.

2- أن يجتاز الامتحانات المقررة.

3- أن يجيد اللغة الإنجليزية.

4- أن يجيد استخدام الحاسب الآلي.

5- خبرة في مجال التدريس.