أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة المنيا، اليوم، عدم استعمال مكبرات الصوت الخارجية إلا فى الأذان وخطبة الجمعة والعيدين، واعتبار جميع رجال الدعوة والقيادات والعاملين بالمساجد والزوايا فى حالة طوارئ خلال شهر رمضان حتى نهاية صلاة العيد ويتحمل الجميع مسئولية التقصير أو التكاسل أو الإهمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف المنيا بالمفتشيين ورؤساء الأقسام والمتابعة بجميع إدارات المحافظة.

وأكد عبدالرازق، خضوع جميع المساجد والزوايا لرقابة وسيطرة وإشراف الوزارة ولايسمح بإقامة أيه نشاط إلا بإذن الأوقاف وعند وجود مخالفة بأية مسجد أو زاوية يتحمل المسؤولية الإمام والعاملين به وعامل الزاوية ومفتشي المنطقة ورئيس قسم المساجد بالإدارة، وفي حالة المخافة يتخذ وكيل المديرية ومدير الدعوة ورئيس القسم التابع له المسجد أو الزواية اللازم مع تحمل المسؤولية عند عدم إتخاذ الإجراءات وفق التعليمات.

كما أشار وكيل الأوقاف، إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وعدم السماح بتعليق أية زينة كهربائية أو زيادة إنارة إلا بموجب إيصال مسدد مسبقًا يُسلم لشركة الكهرباء ويسلم بالإدارة لتسليمه للإدارة الهندسية لإتخاذ اللازم نحو المبالغ المالية التى تُطلب من المديرية وتتحمل الإدارة المسؤولية كاملة، وعدم السماح بإقامة أيه اعتكافات أو دروس دينية أو صلاة الجمعة بالزوايا مهما كانت إلا بإذن من رئيس القطاع الدينى شخصيا، مع التأكيد على متابعة الأنشطة القرآنية والملتقيات الفكرية والمدارس العلمية وتكثيف القوافل الدعوية والدروس الدينية في رمضان، وحظر أية اعتكافات بمساجد غير ما تم حصره، وأخطرت به الجهات المعنية به وتتحمل الإدارة ورئيس القسم المختص المسؤولية عند وجود مخالفة، كما يُمنع منعًا باتًا إقامة أيه اعتكاف بالزاوية.

وشدد وكيل أوقاف المنيا، على عدم ترك المنبر أو المحراب لغير المتخصصين المعتمدين حفاظا على قدسية المساجد وعقول المصلين، وعدم إقامة شعائر صلاة الجمعة بالزوايا التي لا تنطبق عليها الشروط إقامة شعائر الجمعة من حيث المساحة والمسافة بينها وبين أقرب مسجد ووجود خطيب ثابت بها وعامل عليها مع إنجاز كافة الإجراءات اللازمة.