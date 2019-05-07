حكى الفنان خالد سليم، عن تجربته مع الفنانة الراحلة وردة، في مسلسل "آن الأوان"، قائلًا: "نجحت كمطرب، وكنت أول من طرقت باب دار الأوبرا المصرية، وطالبت المشاركة في مهرجان الثقافة العربية، وأول حفلة كانت لها رهبة، وكنت حريصًا على أغاني لم تكن متوقعة مني، ومنها أغنية حنين للفنانة وردة".

وأضاف سليم، خلال لقائه مع الإعلاميين عمرو عبد الحميد والفنانة جيهان خليل، في برنامج "سيرة الحبايب"، المذاع عبر فضائية "TeN": "طلع الكلام من قلبي وقتها، والفنانة وردة كانت قاعدة تتفرج على الحفلة، وبعدها كانوا بيحَضَّروا لمسلسل (آن الأوان)، إخراج أحمد صقر، وكتابة يوسف معاطي، وكلمني المنتج وقتها، ولما قالي إن وردة قالت له أنا عايزة الولد ده في المسلسل، ويبقى البطل، بطل المسلسل، كنت هنط من البلكونة من الفرحة".

وواصل: "أنا كنت تلميذ في مدرسة وردة، وسأظل، ولما اتعاملت معاها شخصيًا، بقيت عاشق لهذه الإنسانة".

وقال خالد سليم إن الفنانة داليا البحيري "من أكثر الناس اللي حبيت الشغل معاها، والناس حبتنا" مضيفًا: "أنا اشتغلت مع ممثلات كثيرة جدًا، وعلاقتي ممتازة جدًا مع الجميع، وصداقاتي بالجميع".

وواصل: "داليا البحيري كانت الكابل بتاعي في فيلم سنة أولى نصب، والناس رغبت في إننا نشتغل سوا جدًا، وكنت مؤخرًا هخش معاها في مسلسلها الأخير".

واختتم: "نيكول سابا صديقتي في ساحة الغناء، وعملنا حفلات سوا، وبيننا صداقة حلوة، والتمثيل معها كان ممتعًا جدًا في (ولاد تسعة)".