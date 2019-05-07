قدمت الفنانة الراحلة محسنة توفيق، العديد من الأدوار البارزة في مسيرتها الفنية، وتعاونت مع كبار المخرجين والفنانين في السينما والدراما التليفزيونية والمسرح.

ومن أهم الأدوار التي قدمتها الفنانة محسنة توفيق، كان مشاركتها في المسلسل الشهير "ليالي الحلمية"، حيث جسدت خلاله شخصية "أنيسة" والدة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم "علي".

وكان تجسيدها لشخصية "أنيسة" في المسلسل، مميزا للغاية، طبقا للعلاقة التي تجمعها بابنها "على" الذي لم تنجبه خلال أحداث العمل، كما كان "على" الذي جسد شخصيته الفنان ممدوح عبد العليم، لا يعرف أُمًّا له سوى "أنيسة"، وبالرغم من أن الحياة كثيرا ما أخذته في دوامتها، ليصبح شخصا آخر، إلا أنه لا يجد الراحة من متاعب الحياة سوى في أحضان والدته "أنيسة".

وكان المسلسل من تأليف الكاتب أسامة أنور عكاشة، وإخراج إسماعيل عبد الحافظ، ومن بطولة مجموعة كبيرة من النجوم في مصر، وحقق نجاحا كبيرا في أجزاءه المختلفة.

ويبدو أن العلاقة بينهما تعدت حدود مسلسل "ليالي الحلمية" إلى الواقع، فقد كانت الفنانة محسنة توفيق تعتبر الفنان ممدوح عبد العليم ابنها بالفعل، وعند وفاته في 5 يناير عام 2015، رثته عبر حسابها على فيس بوك، كاتبة: "يعز علينا تسيبنا وتمشي يا على، دا احنا عشنا مع بعض أحلى وأغلى سنين عمرنا، يا إبني اللي ماولدتهوش بطني".. أمك أنيسة.

وتوفيت الفنانة محسنة توفيق، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 79 عاما، بعد تعرضها لأزمة صحية حادة، ومن المقرر تشييع جثمانها، ظهر اليوم، من مسجد السيدة نفيسة.

وكان آخر ظهور للفنانة محسنة توفيق ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان أسوان السينمائي، الذي يترأسه السيناريست محمد عبدالخالق.

وتألقت الفنانة في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها دراميا "ليالي الحلمية"، وسينمائيا "إسكندرية ليه، العصفور، والوداع يا بونابرت".