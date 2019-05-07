غرّد الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري عبر حسابه على "تويتر"، متسائلاً عن سبب عدم تسليم تركيا جثة المواطن الفلسطيني زكي مبارك حتى الآن.

وقال بكري في تدوينته: "لماذا ترفض تركيا حتى الآن تسليم جثة المواطن الفلسطيني زكي مبارك.. الإجابة واضحة، هم يتخوفون من اكتشاف موته من آثار التعذيب".

وتابع بكري: "قبل أن تسألوا أين هي جثة خاشقجي المختفية.. سلموا جثة زكي مبارك التي هي بين أيديكم".

وكانت السلطات التركية أعلنت انتحار فلسطيني يدعى زكي مبارك، في أحد السجون التركية، إلا أن أسرته رفضت تصديق الرواية التركية بانتحاره.

وقالت أسرة القتيل الفلسطيني إن "مبارك" قتل على يد سلطات الأمن التركية بعد اعتقاله بتهم غير صحيحة.

وأمام إصرار المسؤولين الأتراك على روايتهم وتكذيب أهل "مبارك" تلك الرواية يثور التساؤل حول إمكانية تشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه القضية.