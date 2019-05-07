أشاد علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالمشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في محافظة الإسماعيلية يوم السبت، موضحاً أنَّ التشكيك حول تساؤله الذي طرحه منذ أيام حول "صفقة القرن" في غير محله.

وغرد علاء مبارك عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "طرحت تساؤلات عن صفقة القرن، بعض التعليقات شككت في مغزاها تشكيك في غير محله".

وأضاف علاء مبارك في تدوينته: "مصر حررت كل أراضيها ولديها جيش قوي يحميها، مصر مستمرة في تعمير سيناء بمشروعات ضخمة كما شاهدنا بالأمس، يظل بعض الجدل حول صفقة القرن عن أراضي عربية تحتلها إسرائيل، فكيف ستتعامل معها أمريكا عند الإعلان عن الصفقة؟".

وكان علاء مبارك كتب منذ عدة أيام تدوينة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، استفزت متابعيه.

«علاء مبارك» يسأل عن «صفقة القرن».. ومغردو «تويتر» يجيبون: «اسأل بابا»

وكانت محافظة الإسماعيلية، شهدت افتتاح 12 مشروعاً تنموياً؛ منها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وجسر سرابيوم العائم، وجسر "الشهيد أحمد عمر شبراوى" بمنطقة الشط بالسويس.