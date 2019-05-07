سعر اليورو اليوم في مصر

شهد سعر اليورو خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء في البنوك المصرية تباينًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، وتستعرض "الوطن" يوميًا لقرائها خدمة سعر صرف اليورو في البنوك المختلفة.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 19.13 جنيه للشراء و19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر اليورو في بنك اتش اس بى سى اليوم نحو 19.07 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 19.13 جنيه للشراء و19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة اليوم نحو 19.14 جنيه للشراء و19.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 19.08 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم نحو 19.11 جنيه للشراء و19.30 جنيه للبيع.