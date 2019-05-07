سعر الريال السعودي اليوم في مصر

شهد سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء في البنوك الحكومية والخاصة أمام الجنيه المصري تباينًا ملحوظًا، وتقدم "الوطن" لقرائها سعر صرف الريال السعودي وبيعه وشراءه في البنوك المختلفة كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.55 جنيه للشراء و4.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.55 جنيه للشراء و4.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.54 جنيه للشراء و4.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.56 جنيه للشراء و4.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.52 جنيه للشراء و4.58 جنيه للبيع.