تفقد المهندس سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، والمهندس رفعت طه مدير إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية وقيادات المديرية الإدارات الزراعية بكفر وكفر سعد، للاطمئنان على سير وانتظام العمل بكلا الإدارتين.

وشدد "سميح"، خلال الزيارة على الالتزام بتنفيذ التعليمات طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، تلى ذلك زيارة لشونة التوفيقية والوقوف على عمليات توريد واستقبال الأقماح.

وشدد وكيل وزارة الزراعة بدمياط، على مندوبي الزراعة بالتواجد المستمر خلال فترة التوريد بصورة يومية والتواصل بصفة دائمة مع اللجان المشكلة بالإدارات ومنها اللجنة المشكلة على مستوى المحافظة وغرفة عمليات المديرية والتي رصدت أعمال توريد بلغت 3 آلاف و626 طن قمح مورد بنطاق المحافظة.

وتضمنت الجولة المرور على الزراعات بالعباسية في مركز كفر سعد لمتابعة أعمال حصاد القمح والوقوف على شكاوى ومشاكل المزارعين، خلال عمليات الحصاد والتوريد وكذلك الاطمئنان على زراعات القطن وتوعية وحث المزارعين بأهمية التوسع في زراعته.