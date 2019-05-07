عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بحضور اللواء نادر العشماوي سكرتير عام المحافظة ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات المختصة لاستعراض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأكد المحافظ، على ضرورة تسريع وتيرة العمل بجامعة الملك سلمان لافتتاحها في سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن الجامعة تضم 16 كلية في ثلاث مدن هم شرم الشيخ وطور سيناء ورأس سدر.

كما شدد على توفير كافة الإمكانيات المادية من أثاث قبل افتتاحها في بداية العام الدراسي المقبل، لافتا إلى أن افتتاح الجامعة سيكون جزئيا لبعض الكليات فقط.

كما استعرض المحافظ، عمليات الموقف التنفيذي لمحطات تحلية مياه البحر الجاري إقامتها بالمحافظة عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لسد العجز في مياه الشرب بجميع مدن المحافظة.

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ 4 محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تصل إلى 80 ألف متر مكعب يومي بمدن أبوزنيمة بطاقة 20 ألف م3 ودهب بطاقة 15 ألف م3 ونويبع بطاقة 15 ألف م3 ورأس سدر بطاقة 30 ألف م3.