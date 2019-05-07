هنأ الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، شباب قرية شنو لحصولهم على المركز الأول في تقييم مراكز الشباب والرياضة على مستوى المحافظة بحصولهم على جائزة المركز الأول وقدرها 25 ألف جنيه، بالإضافة إلى درع مديرية الشباب والرياضة.

كما كرم محافظ كفر الشيخ، فريق مركز شباب دسوق لحصولهم على المركز الثاني وحصولهم على مبلغ 15 ألف جنيه بالإضافة إلى درع مديرية الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل مديرية الشباب والرياضة، ابراهيم صابر الاحمدي، مدير مركز شباب دسوق، هويدا محمد بلتاجي، مديرة مركز شباب شنو.