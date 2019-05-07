زرع البابا تواضروس الثاني، والبطريرك إبراهيم إسحق، ووفد من الكنيستين القبطية والكاثوليكية، اليوم، شجرة الزيتون للسلام والمحبة والأخوية في دير الآباء اليسوعيين بكينج مريوط في يوم المحبة.

وجاء ذلك على هامش يوم المحبة الأخوية الذي يقام بين الكنيستين.