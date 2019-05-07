وفاة مصاب في "مجزرة بلتان الأسرية" متأثرا بجراحه

لقي صاحب معرض سيراميك بمركز طوخ مصرعه متأثرا بإصابته، على يد شقيقه، ليلحق بزوجة شقيقه، التي تعدى عليها زوجها بسلاح أبيض ما أدى إلى وفاتها، بسبب خلافات أسرية في قرية بلتان.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كان العميد فوزي عبدربه، مأمور مركز طوخ، قد تلقى إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول "ث.ع"، 45 سنة عاملة نظافة بعقد مؤقت في أحد المصالح الحكوميه مصابة بجرح ذبحي بالرقبة من الخلف، وتوفيت فور وصولها مستشفى بنها الجامعى وإصابة "م.ا"، 40 عاما، مصابا بجرح ذبحى بالرقبة وجرح قطعى في الذقن ونزيف داخلي، وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه.

أخطر اللواء رضا رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، فانتقل اللواء هشام سليم، مدير المباحث، والعميد يحيى راضى، رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن وارء ارتكاب الواقعة زوج الأولى وشقيق المصاب الثاني، إثر وجود خلافات أسرية ومداومة التطاول على زوجته بالسب والشتم واستيلائه على مرتبها، للإنفاق على شراء المخدرات.

تمكن المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث المركز، من ضبط المتهم، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم "سكين"، والتحفظ عليه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأيد مضمون ما أسفر عنه الفحص.

وكشفت التحريات أن المتهم عاطل وسيئ السمعة ومدمن مخدرات، وأنها دائم التعدى على زوجته، للاستيلاء على مرتبها لشراء المخدرات، فطردته الزوجه وشقيقه من المنزل.

ودلت التحريات إلى أن المتهم حاول التحرش بابنته قبل 10 أيام من الواقعة، بجانب مداومته التطاول على زوجته بالسب والشتم، ما اضطرها إلى شكوته إلى شقيقه، الذي طرده من المنزل.

وذكرت التحريات أن الخلافات الأسرية تجددت، أمس، وقت ارتكاب الواقعة عندما حاول المتهم العودة إلى منزل أسرته، حيث نشبت مشادة كلامية بينه وبين شقيقه، تطورت إلى مشاجرة، تعدى على إثرها المتهم بسلاح أبيض "سكين"، أعده سلفا، على زوجته وشقيقه، ما أدى إلى مقتل الأولى وإصابة الثاني.

وفي وقت لاحق وعقب نقل المتوفية والمصاب إلى مستشفي بنها الجامعي وبرفقتهما بعض من عائلتهما والجيران وعلمهم بوفاه الأولى واحتياج الأول للدخول لإحدى غرف العناية المركزة وعدم تواجد أماكن شاغرة له، أحدثوا حاله من الهياج داخل المستشفى، ما أسفر عن إصابة "و.م.أ"، طبيب عناية مركزة بالمستشفى بـ(جرح قطعي بالركبة اليسرى) وكسر لوحين زجاجيين بمكتب الاستقبال.

وتمكن النقيب مصطفى كامل، معاون المباحث، من ضبط المتهمين وهم "عبدالله.ر.م"، عامل، و"محمد.ج.ا"، عامل بمحل، و"أيمن.ص.م"، جار المصاب، و"دسوقي.ع.ا"، شقيق المصاب، والمتهم "علي.ا.ع"، ابن القتيلة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعه، وقررت النيابة التحفظ على المتهمين، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المستشفى، لبيان المتورطين في الواقعة وكيفية حدوثها.