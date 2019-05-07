أخلت نيابة الدقي، سبيل المنتج أحمد السبكي ومتهم آخر في واقعة اقتحام مقر موقع "صدى البلد" الإخباري بشارع البطل أحمد عبدالعزيز بمنطقة الدقي، على يد 11 بودي جارد، بكفالة 1000 جنيه.

وكان صحفيو الموقع اتهموا المنتج أحمد السبكي، بالوقوف وراء الحادث، بسبب خلافات بينه وبين قناة صدى البلد بعد عرضها مسلسل "سوبر ميرو"، على حد قولهم.

كما أخلت النيابة سبيل رئيس تحرير موقع صدى البلد أحمد صبري، واثنين من الصحفيين بضمان وظيفتهما.

يذكر أن فريق من مباحث قسم شرطة الدقي، انتقل إلى مقر "صدى البلد"، حيث أجرى معاينة تصويرية لمكان الواقعة، وأثبتت القوات أن هناك تحطيما في عدد من مكاتب وأجهزة الموقع وإصابات بين الصحفيين والعاملين بالموقع.

واتهم الصحفيون والعاملون المصابون المنتج أحمد السبكي بتنفيذ الواقعة، وأنَّه استعان بـ11 بودي جارد وحطموا المقر واعتدوا على العاملين بالضرب، وأنه هاجم المقر اعتقادا منه أن مقر الموقع الإخباري هو مقر قناة "صدى البلد"، فقرر الانتقام منهم بسبب ما يصفه بسرقة القناة لمسلسل "سوبر ميرو".