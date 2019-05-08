لقي طالب بجامعة الأزهر فرع أسيوط، مصرعه غرقا أثناء سباحته بنهر النيل، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمستشفى أسيوط العام.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوصول بلاغ من الأهالي، بغرق شخص بنهر النيل بمدينة أسيوط.

وبواسطة قوات الإنقاذ النهري، جرى انتشال جثة الغريق، وبالفحص والمعاينة تبين أنه الطالب إسماعيل إبراهيم يوسف بالفرقة الثالثة شعبة علم حيوان خاص بكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط، ومقيم بمدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أنه حال قيام الطالب بالسباحة في نهر النيل وصل لمنطقة عميقة ولم يتمكن من العوم فغرق، جرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى أسيوط العام وتحرير المحضر اللازم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق ذاته، نعى الدكتور أسامة عبد الرؤف نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، أحد أبنائها شهيد العلم الطالب الفقيد الذي وافته المنية غرقا أثناء سباحته بنهر النيل بأسيوط.

وقال رئيس الجامعة في بيان نشره عبرالصفحة الرسمية لفرع الجامعة بأسيوط، إن إدارة الجامعة بأسيوط تتقدم بواجب العزاء لأهله ولكليته وزملائه وتتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن يتغمد فقيدها بواسع رحمته ويتقبله في الشهداء ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.