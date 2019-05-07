وزيرة الثقافة تنعى محسنة توفيق: الإبداع الدرامي فقد إحدى علاماته

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، الفنانة الكبيرة محسنة توفيق التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع مع المرض وقالت إن تاريخ الإبداع الدرامي العربي فقد إحدى علاماته التي تميزت بالأداء الفني الصادق.

الفنانة محسنة توفيق ولدت في عام 1939، حصلت على درجة البكالوريوس في الزراعة في عام 1968، وتعاونت مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين في مجموعة من أبرز أعماله هي "إسكندرية ليه، العصفور، الوداع يا بونابرت" كما عملت على خلال مشوارها الفني في الدراما التليفزيونية ومن أهمها "ليالي الحلمية، الشوارع الخلفية، الوسية، أم كلثوم" وكان آخرها "المرسى والبحار" عام 2005 كما كرمها مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة خلال فبراير الماضي.