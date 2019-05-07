"الأعلى للإعلام" يطالب القنوات بـ3 فواصل إعلانية فقط أثناء المسلسلات

طالبت لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مجدي لاشين جميع القنوات التليفزيونية بعدم زيادة الفواصل الإعلانية عن 3 فواصل في المسلسلات.

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير الفواصل الإعلانية الطويلة التي تتم من خلال المسلسلات والمفترض أنها لا تزيد عن 3 مرات، كما ناقشت التقرير الخاص بلجنة الرصد الذي يتضمن معايير المشاهدة على نحو موضوعي وبعيدة عن الانطباعات الشخصية لأعضاء اللجنة، وذلك من أجل الوقوف على مدى جودة الدراما والتزامها بالمعايير المعروضة عليها.

كان مجدى لاشين عضو المجلس رئيس اللجنة، أكد لـ"الوطن"، أنه تم وضع معايير للرصد حيث سيتم كتابة تقرير يومي بالمخالفات ثم تقدم اللجنة تقريرا أسبوعيًا، وأخر شهري، كما سيتم رفع توصيات للمجلس بعقوبات فورية حال ارتكاب مخالفة جسيمة.