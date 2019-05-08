يستعد الفنان محمد فؤاد لإحياء 3 سهرات رمضانية داخل كبرى الخيم بأماكن متفرقة في أكتوبر ومصر الجديدة والتجمع الخامس خلال الشهر الكريم.

وأكد مصطفى بدوي، مدير أعمال " فؤش"، أن الفنان يفتتح أولى حفلاته الرمضانية مساء غد الخميس 9 مايو داخل خمية "ع الطاولة" بمول "جاليريا 40" في الشيخ زايد، والتي تعد الأضخم والأكثر رقيا في مدينة 6 أكتوبر من حيث الحضور للأسر والشباب من الجنسين.

وأشار بدوي، إلى أن فؤاد من المقرر أن يحي حفله الثاني مساء 16 مايو داخل خيمة الميرلاند بمنطقة مصر الجديدة، والتي من المتوقع أن يحضرها عدد من نجوم الفن والمشاهير، بالإضافة إلى حفل ثالث داخل خمية "سهراية" 31 مايو بفندق "ترايمف التجمع الخامس"، وتعد الأضخم في القاهرة الجديدة.

وكان فؤاد قد شارك مؤخرا في إحياء حفلين بموسم شم النسيم داخل ناديي وادي دجلة وبتروسبورت، شهدا حضور الآلاف من أعضاء الناديين وأسرهم، وصور خلالهما مشاهد خاصة من أغنيته الجديدة "سلام"، المقرر إطلاقها عقب شهر رمضان خلال موسم الصيف.