تمكنت مديرية الري، بمحافظة الفيوم، من تطهير مسافة 499.7 كيلو متر طولي من الترع خلال الشهر الماضي، شملت 140 مجرى مائي بمختلف إدارات الري بالمحافظة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

جاء ذلك خلال تنظيم المديرية، عدد من الحملات تحت إشراف المهندس محمد خضر، وكيل وزارة الموارد المائية والري، شملت أعمال تطهير الترع والمصارف بأنحاء المحافظة وإزالة المعوقات والإشغالات.

وأسفرت هذه الحملات، خلال شهر أبريل الماضي، عن تطهير 83 حالة من الترع والأبحر بطول 25355 كم بدائرة ري غرب، و32 حالة بطول 169,27 كم، و69 حالة بدائرة ري شرق، و11حالة بطول 36,69 كم بدائرة صرف غرب، و14 حالة بطول 40,23 كم بدائرة صرف غرب الفيوم .

وتمكنت حملات المديرية، من تطهير بحور جرفس والزاوية ومسقة السبعة وجبلة ومطرطارس الشرقي والأوسية والربع الكبير والزاوية العمومي وهبي 38 كم، وتطهير بحر ترسا وسيلا الغربي، وتجريف بحر وهبي 48 كم، وتطهير بحور الربع الصغير والفلاحة والخوازيق والسرب، بدائرة ري شرق.

كما شملت أعمال التطهير، بإدارة ري غرب الفيوم، تطهير بحور البشوات والغرق ودير البشوات وقارون والمشرك والغابة، وطهرت الإدارة العامة لصرف شرق وغرب الفيوم، مصرف خور الشيخ علام والمسلوب والهندسة وشباك الأعشاب أمام محطة الغرق الرئيسي، بجانب تجريف مصرف خور العرب، ورفع مخلفات على مصرف تحويلة الوادي.