قال الإعلامي أحمد موسى، إنه من المحزن وجود أشخاص يروعون حياة الأشخاص الآمنين "كنت بتمني أكون موجود مع زملائي في أثناء اقتحام المنتج أحمد السبكي ومرافقيه لموقع صدى البلد.. اللي حصل ده مرفوض، وجريمة ضد الصحافة والإعلام".

ودعا "موسى"، خلال تقديمه لبرنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، جميع الإعلاميين والصحفيين لمقاطعة كل أعمال المنتج أحمد السبكي، لما شوهد من أعمال بلطجة وعنف وترويع عاملين.

وأشار إلى أنه سيعلن أسماء مساعدي أحمد السبكي بعد انتهاء التحقيقات: "عيب يا سادة يا فنانين تساعدوا السبكي من امبارح.. مش على راسه ريشة".