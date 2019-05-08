أكد مصدر أمني أن قوات الأمن نفذت الحكم الصادر ضد المنتج أحمد السبكي بالحبس لمدة سنة في قضية شيكات بدون رصيد صادر من محكمة جنح مستأنف العجوزة.

وأشار المصدر، إلى أنه تم اقتياده لمعسكر الأمن المركزي لتنفيذ الحكم الصادر ضده.