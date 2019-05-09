قال الفنان الدكتور علي حميدة إنه رفض تجسيد شخصية الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في فكرة فيلم عرض عليه يسمى "زنقة زنقة" وهو إنتاج مشترك ليبي مصري، بسبب أن الدور يمثل انتهاكا وتهكما على شخصية الزعيم الليبى الراحل، بحسب قوله.

وأضاف حميدة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن القذافي من أعظم الشخصيات وأنه كان فيلسوفا بمعنى الكلمة وكل ما تحدث عنه قبل قيام ثورات الربيع العربي أصبح واقعا ملموسا.

وأضاف حميدة أن الشعب الليبي كان في رغد من العيش ونعمة كبيرة.

وذكر أن أول لقاء جمعه بالعقيد الراحل كان عام 1978 وكانت لقاءاته به كل عام وآخر لقاء جمعنا معه كان قبل قيام ثورة 17 فبراير الليبية بسبعة أيام، ووصف له فى اللقاء حزنه على الرئيس الأسبق مبارك: "كان طيبا مع الشعب المصري رغم اختلافي معه في عدة نقاط لا تفسد للود قضية".