قال الفنان الدكتور علي حميدة إنه لا يجسد دور الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي في مسلسل "مملكة الغجر" ولكن الزي البدوي الذي يرتديه هو ما استدعى هذا الإيحاء لدى المشاهدين، بحسب قوله.

وأضاف حميدة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن دوري "شيخ عرب" أحل المشكلات التي يقع فيها الغجر.

ولفت إلى أن الفنانة فيفي عبده تقوم بدور الريسة للغجر وهم يخططون أمامي في الخيمة الخاصة بي، ولكن سيكتشوف في نهاية المسلسل أننى لست معهم -على عكس ما يتوقعون- وسأقوم بالإبلاغ عنهم وعن مؤامراتهم في تهريب المخدرات من ليبيا وسيفاجأون بذلك ويتم الكشف عن مخططاتهم.

وأشار إلى أن المسلسل مكتوب بشكل رائع من الكاتب المبدع محمد الغيطي ولمسات فنية من المخرج الكبير عبدالعزيز حشاد.