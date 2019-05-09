العديد من الأخطاء لاحظها المشاهدون والمتابعون في الـ3 حلقات الأولى التي عرضت من المسلسلات الرمضانية، وباتت هذه الأخطاء محور سخرية وحديث عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل زلزال

سخر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أخطاء مسلسل زلزال، حيث وقع في خطأ إخراجي في الحلقة الأولى، وذلك بعدما ظهر الشاب الذي لعب دور ابن محمد رمضان، وهو يتوجه ليستقل "ميكروباص" أبيض، لكن عند خروجهم كان اللون مختلفا هو الأحمر.

مسلسل قمر هادي

كان له نصيب أيضا من الأخطاء، ففي مشهد الحادث الذي تعرض له هاني سلامة أثناء سفره بسيارته هو وزوجته في الحلقة الأولى، اكتشف الجمهور خطأ أن السيارة لا يوجد بها موتور أو مجموعة العادم "الشكمان".

مسلسل قابيل

انتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأخطاء الإملائية الكثيرة الموجودة في تتر المسلسل، تتنوع هذه الأخطاء الخلط بين الهاء والتاء المربوطة، بالإضافة إلى كتابة اسم الفنان ضياء عبدالخالق بطريقة خاطئة، حيث كتب "ضياء عبدالخالد".