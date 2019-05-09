كعادته منذ بداية عرضه في شهر رمضان، يشهد العديد من التطورات المليئة بالإثارة، فاحتوت الحلقة الثالثة من مسلسل "أبو جبل"، الكثير من الأحداث الغامضة.

مسلسل أبو جبل

اكتشف الفنان مصطفى شعبان الذى يقوم بدور "حسن" أن حادث حرق منزله ومقتل أطفاله كان بفعل فاعل والأموال التى كانت موجودة بالمنزل تمت سرقتها، في المقابل اتهمه أشقائه بانه هو من سرق الفلوس وافتعل حادث الحريق.

أحداث مسلسل أبو جبل

وفقدت مريم حسن جنينها وذلك بعد تعرضها إلى أزمة نفسية نتيجة مقتل زوجها فى حادث سيارة.

كما قررت "نجلاء بدر" الذي تجسد شخصية "رحاب" ترك منزلها، وتهديد زوجها من قبل أبيها بأن يشتري لها منزل خاص ويأتي إليهم بأموال قبل رفع الشيكات التي وقع عليها مقابل شراء قطعة أرض.