"أبو جبل" يتصدر التريند.. "شعبان" يفقد أمواله في الحريق

تصدر مسلسل "أبو جبل" للفنان مصطفى شعبان، مواقع البحث على "جوجل"، بحثا عن أحداث الحلقة الثانية وذلك لما شهدته الحلقة الأولى من أحداث ساخنة.

مسلسل أبو جبل في الحلقة الأولى.. "حسن" يطلق زوجته بعد مصرع أولاده

وتصاعدت في الحلقة الثانية وتيرة الأحداث بعدما احترق منزل مصطفى شعبان بفقد أطفاله، الذين تركتهم والدتهم وذهبت للتسوق، وقرر تطليقها، ليتراجع عن ذلك في الحلقة الثانية وقام باحتضانها أثناء بكائها على أطفالها الصغار.

وخسر "شعبان"، أمواله التي كان يحتفظ بها في المنزل الذي تم حرقه، فقرر بيع سيارته من أجل أن يسدد المستشفى التي حجز فيها والده بعد إصابته في الحريق.

ودخل في مشادة مع أشقائه بسبب ضياع الأموال، كما أشار رئيس المباحث إلى أن الحريق كان نتيجة شبهة جنائية لتنتهي أحداث الحلقة الثانية من مسلسل أبو جبل.