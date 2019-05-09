تصدر مسلسل "لمس أكتاف" للفنان ياسر جلال، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد إذاعة الحلقة الثالثة منه، والمذاع عبر فضائية "cbc".

وأشاد الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالحلقة الثالثة، والتي شهدت ظهور الفنان فتحي عبدالوهاب بها، ويهدد "أدهم" بالقتل، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان ياسر جلال.

مسلسل "لمس أكتاف" يذاع حصريًا عبر "CBC"، بطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغني، خالد كمال، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.