تبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل "البرنسيسة بيسة"، بطولة مى عز الدين، الذي يعرض على شبكة قنوات الحياة، بمحاولة الجدة سكسكة سرقة المحامي خليفة الذي يجسد دوره سامي مغاوري، وعند شعوره بالسرقة ومحاولة الدفاع عن ذاته قامت بضربه.

وتكتشف "بيسة"، في اليوم التالى أنها ورثت قطعة أرض تساوى ملايين الجنيهات وهو حقها الشرعي في ميراث عمها "جمال"، بعد وفاته.

ولكن يحاول أقاربها منعها من الحصول على حقها الشرعى وتهديدها للتنازل عن الأرض.

وتجسّد مي عز الدين شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذي يعيش في إيطاليا.

ويقع في حب "بيسة" الفنان أمير المصري، وهو نجل الفنانة بوسي أما الشخصية الثانية، فهي الجدة، التي تعيش معها، وبشكل كوميدي تفرض إتاوات على أهل المنطقة، وتفكر الأسرة في وضعها بدار مسنين كما يظهر شخص يدّعى أنه ابن عمها وأحق بالميراث، لتدور بعض المفارقات الكوميدية.

يشارك في بطولة المسلسل، سوسن بدر، بوسي، حجاج عبدالعظيم ومحمد أنور تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم إخراج أكرم فريد.