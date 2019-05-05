أعلنت شبكة قنوات الحياة، عرض مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مي عز الدين على شاشتها بدء من غد الاثنين، أول أيام شهر رمضان في تمام الساعة 11 مساء.

وتجسّد مي عز الدين خلال أحداث "البرنسيسة بيسة" شخصيتين الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذي يعيش في إيطاليا ويقع في حب "بيسة"، أما الشخصية الثانية، فهي الجدة سكسكة، التي تعيش معها، وبشكل كوميدي تفرض إتاوات على أهل المنطقة.

"مسلسل البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاوري، وضياء الميرغنى ومشاركة أوس أوس وأحمد فتحى كضيوف شرف.