مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك يقر مشروع قانون يسمح لمصلحة الضرائب المحليّة بنشر جزء من الإقرارات الضريبية للرئيس دونالد ترامب رغماً عن إرادته.

ولا يزال مشروع القانون بحاجة لإقراره في مجلس النواب المحلي ليحال بعدها إلى حاكم الولاية أندرو كومو الذي يمتلك صلاحية نشره كي يصبح قانوناً ساري المفعول.

وفي ظلّ هيمنة الديموقراطيين على مجلس نواب الولاية، فإن إقرار المشروع يعتبر في حكم المؤكد، فضلا عن أن الحاكم كومو، وهو ديموقراطي أيضا، أعلن صراحة دعمه لهذا النص، بحسب "سكاي نيوز".

والنص الذي اقترحه السناتور الديموقراطي براد هويلمان، يسمح لمصلحة الضرائب في ولاية نيويورك بتزويد 3 لجان تابعة للكونجرس الفيدرالي في واشنطن بالإقرارات الضريبية التي تلقتها من الملياردير الجمهوري.

وفي الولايات المتحدة يجب على دافع الضرائب أن يقدم، في غالبية الولايات، 3 إقرارات ضريبية مختلفة، واحد فيدرالي، والآخر موجه إلى الولاية التي يقيم فيها والثالث إلى مصلحة الضريبة في مدينته.

والإثنين رفضت وزارة الخزانة الأمريكية تسليم الإقرارات الضريبية الفدرالية للرئيس إلى الكونجرس بدعوى أنه "غير مصرح لها" فعل ذلك، في حلقة جديدة من شد الحبال الجاري بين الرئيس الجمهوري وخصومه الديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب.

وترامب هو أول رئيس أمريكي منذ ريتشارد نيكسون يرفض نشر تصاريحه الضريبية، والثلاثاء نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وثائق ضريبية أنّ ترامب لم يحقّق بين العامين 1985 و1994 أية أرباح بل على العكس من ذلك راكم خسائر بلغت على مدى ذلك العقد حوالى 1,2 مليار دولار.