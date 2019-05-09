يحدث اليوم| استكمال محاكمة "مرسي" وقيادات "الإرهابية"

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الخميس، 9 مايو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

استكمال محاكمة "مرسي" في "التخابر"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

النطق بالحكم في إعادة محاكمة "العادلي"

تنطق محكمة جنايات الجيزة بالحكم في إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و10 آخرين لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

معرض صور فوتوغرافية بعنوان "آباء مصريون وآباء سويديون"

تنظم مكتبة الإسكندرية وسفارة السويد بالقاهرة، بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، معرض صور فوتوغرافية بعنوان "لأني أب: آباء مصريون وآباء سويديون" لتسليط الضوء على الأبوة في مصر والسويد، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بقاعة المعارض الشرقية بمكتبة الإسكندرية.

ندوة لمناقشة رواية "صلاة خاصة"

تعقد ندوة نقاشية في تمام الساعة التاسعة مساء لمناقشة رواية "صلاة خاصة" للكاتب صبحى موسى، في 34 شارع طلعت حرب يناقش الرواية ؛ الناقد الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق ، والكاتب السياسي أحمد بهاء الدين شعبان، والناقد الأكاديمي الدكتور رضا عطية ، ويدير المناقشة الشاعر والناقد شعبان يوسف.

حفل موسيقي لفرقة "الكف الأسواني"

يقيم مسرح الضمة ، حفلا موسيقيا لفرقة "الكف الأسواني" بقيادة المطرب محمود الإدفاوي، ومشاركة مجموعة من راقصي الكف والإيقاعاتالجنوبية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

ملتقى الفكر الإسلامي أمام مسجد الإمام الحسين

يعقد ملتقى الفكر الإسلامي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المقام بساحة المشهد الحسينى أمام مسجد الإمام الحسين بمدينة القاهرة، لقاء حول موضوع : “رمضان شهر التكافل والتراحم” بحضور عدد من قيادات وزارة الأوقاف.

حفل فرقة "الملحمة المحمدية"

تستضيف قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك حفل إنشاد ديني لفرقة الملحمة المحمدية، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي ( الزمالك و وادي دجلة ) وذلك ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع التاسع و العشرون من بطولة الدورىالعام المصري و تقام المباراة على استاد بتروسبورت فى تمام الساعة العاشرة مساء .