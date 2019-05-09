قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة أمين خزينة لجمعية خيرية، اختلس شيكات تخص جهة عمله بالنزهة لجلسة 9 سبتمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالعليم عبدالعليم عطية وعضوية المستشارين شريف حسن عبدالنبي وأحمد هارون وأمانة سر سعيد عبدالستار ومجدي شكري.

جاء في تحقيقات النيابة قيام المتهم "رياض. ع. إ. 49 عاما"، أمين خزينة جمعية الفتح الخيرية الإسلامية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، في عام 2009، اختلس 4 شيكات الخاصة بجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته لحفظها لصالح الجمعية لنفسه، قيمتها 845 ألف جنيه حسابات من حساباتها لدى بنك مصر، وزور واستعمل محررات مزورة توقيعات أصحاب الحق، لدى البنك على الشيكات، وأثبت بها بياناته كمستفيد بتلك الشيكات، وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ المالية.

وجاء في أقوال سامي سعيد مبروك، محامي وكيلا عن رئيس مجلس إدارة جمعية الفتح الخيرية الإسلامية أمام النيابة العامة، بإختلاس المتهم شيكات بنكية خاصة بالجمعية عهدته، وتزوير توقيعات أصحاب حق التوقيع عليها والاستيلاء على مبلغ 845 ألف جنيه من حساباتها لدى بنك مصر.