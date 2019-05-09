أعلنت جمعية الأورمان أن الهلال الأحمر الإماراتي بصدد البدء في التعاون مع جمعية الأورمان لتوزيع عدد كبير من كراتين المواد الغذائية على الأسر غير القادرة في المحافظات المختلفة، وأن دعم الهلال الأحمر الإماراتي يأتي في إطار دوره الإنساني الرائد في توزيع المساعدات الموسمية، إضافة إلى نشاطه الخيري الممتد لدعم الشرائح غير القادرة في أنحاء مصر.

وأوضح بطى الشمسي مدير مكتب الهلال الأحمر الإماراتي في مصر، أن توزيع كراتين رمضان يأتىياستجابة لتوجيهات القيادة السياسية الإماراتية هدية من الشعب الإماراتي إلى الشعب المصري الشقيق، واستمرارا للتعاون الإنساني الكبير بين المؤسسات الخيرية الإماراتية ونظيرتها المصرية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان ترحيب الجمعية الشديد بتعاون الهلال الأحمر الإماراتي، ودعمه لتوزيع شنط رمضان على غير القادرين في القرى والنجوع، وخصوصًا الأكثر احتياجًا منها.

وأوضح شعبان أن التوزيع سيجرى وفق خطة زمنية عاجلة يجرى خلالها الوصول إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في محافظات مصر تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مديرياتها المختلفة بالمحافظات وبالتعاون مع المحافظين.