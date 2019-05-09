العثور على رضيعة عمرها شهرين أمام عمارة سكنية في الغردقة

عثر أهالي منطقة مساكن مبارك 5 جنوب مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، على رضيعة عمرها شهرين ملقاة أمام إحدى العمارات السكنية بالمنطقة.

أفادت المصادر، أن الرضيعة حديثة الولادة وكانت ملقاة أمام شقة بالدور الأرضي للعمار وأنهم أنقذوها قبل التهامها من قبل الكلاب الضالة.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الغردقة وجرى إيداع الرضيعة بحضانة مستشفى الغردقة العام، وجارٍ البحث عن أهل الرضيعة ومعرفة الأسباب وراء التخلص منها.

أفاد الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات، أن حضانة مستشفى الغردقة العام استقبلت الرضيعة وتبلغ من العمر شهرين وحالتها مستقرة وبتقوم بالرضاعة في الحضانة وجرى وضعها تحت الملاحظة الدورية لحين صدور قرار النيابة بشأن ذلك.