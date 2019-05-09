طالب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي، بتحديد موعد وسقف زمني لتحديد موقف بطاقات معاش تكافل وكرامة المتوقفة وتشغيل الصالح منها، تنتهي بنهاية شهر مايو الحالي.

وتساءل القصبي عن سبب تأخر إصدار بطاقات وكروت الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي أنّ أول دُفعة من هذه الكروت والبطاقات سيتم الانتهاء منها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بحلول آخر أسبوع من مايو الحالي، ويبلغ عددها 500 ألف بطاقة، على أنّ يتم الانتهاء من باقي البطاقات لـ10 ملايين مُعاق بنهاية يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي للسنة المالية 2019/2020.

وفي سياق آخر، أجّل الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس اللجنة، مناقشة موازنات مديريات التضامن الاجتماعي لحين حضور ممثلي المديريات المُختلفة، إذ سجل اعتراضه على عدم حضور ممثلي المديريات رغم إخطار البرلمان لوزارة التضامن بموعد الاجتماع.