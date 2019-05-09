قالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه تم إعدام 145 كيلوجرامًا أغذية متنوعة شملت لحوم ودواجن وخضار ومخبوزات وحلويات وياميش رمضان، وأغذية متنوعة فاسدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد فحص وتفتيش 120 محلًا تجاريًا ومخبزًا بأسواق المحافظة.

وأضافت مشرف، أن المديرية نفذت حملة مكبرة من خلال فرق إدارة الطب الوقائي بالمديرية، بقيادة الدكتور صلاح محمد علي، مدير الإدارة، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين بالمحافظة، أسفرت عن ضبط كميات متنوعة من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسواق ومحلات تجارية بمراكز المحافظة الخمسة.

وأوضحت وكيل صحة الوادي الجديد، أنه تم ضبط وإعدام 145 كيلوجرامًا و885 جرامًا، من اللحوم ومصنعات الدواجن، والحلويات ومخبوزات متنوعة، وياميش رمضان وخضروات وفاكهة، تغير خواصها الطبيعية وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط وإعدام 17 لترًا عصائر ومشروبات متنوعة وزيوت فاسدة.