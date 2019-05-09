قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توجيه إنذارات لـ 12 قناة فضائية بتوقيع العقوبات الواردة في لائحة الجزاءات بسبب الإيحاءات الجنسية الواردة في 4 مسلسلات تعرضها هذه القنوات.

وطالب المجلس هذه القنوات بإزالة هذه الألفاظ والإيحاءات الجنسية من على موقعها الإلكترونية وشاشاتها حال إعادة عرض الحلقات التي تتضمن هذه المخالفات.

المجلس يفتح ملف البرامج الأحد.. ولا شكاوى من الإعلانات

ومن المقرر أن تستكمل لجنة الشكاوى في اجتماعها الأحد المقبل، مناقشة مخالفات باقي المسلسلات، فضلا عن فتح ملف البرامج، وقال مصدر مسؤول بالمجلس إنه لم ترد أي شكاوى بخصوص الإعلانات.

وجاء قرار المجلس عقب اجتماع لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلي لتنظيم الاعلام اليوم لمناقشة التقرير الأول للجنتي الدراما والرصد بشأن ملاحظاتهما حول الشاشات في رمضان، سواء بالأعمال الدرامية أو البرامج أو الإعلانات، كما استعرضت اللجنة التقارير الخاصة بآراء الجمهور حول المشهد الاعلامي في الشهر الكريم.

حضر الاجتماع جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي، مجدي لاشين رئيس لجنة الدراما، صالح الصالحي رئيس لجنة التدريب، أحمد سليم الأمين العام، عبدالجواد أبوكب، رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس، ومديري اللجان الفنية للرصد والمتابعة .