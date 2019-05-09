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شيخ الأزهر: طاعة الزوجة لزوجها تحقق بُعدًا أخلاقيًا عظيمًا وهو الإيثار

شيخ الأزهر: طاعة الزوجة لزوجها تحقق بُعدًا أخلاقيًا عظيمًا وهو الإيثار

كليب "تعال تعال" لدنيا سمير غانم وهشام جمال يتخطى الـ3 ملايين مشاهدة

كليب "تعال تعال" لدنيا سمير غانم وهشام جمال يتخطى الـ3 ملايين مشاهدة

تكريم أخصائيي التنمية المهنية لبرنامج "المعلمون أولا" بالإسماعيلية

تكريم أخصائيي التنمية المهنية لبرنامج "المعلمون أولا" بالإسماعيلية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حادث مروع جنوب المنيا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حادث مروع جنوب المنيا

وكيل الزراعة بكفر الشيخ: "وزعنا 10 آلاف إدرب ذرة على المزراعين"

وكيل الزراعة بكفر الشيخ: "وزعنا 10 آلاف إدرب ذرة على المزراعين"

من رمضان لآيتن عامر.. خلافات ريهام سعيد مع النجوم: "ردي بيوجع"

من رمضان لآيتن عامر.. خلافات ريهام سعيد مع النجوم: "ردي بيوجع"

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أُدين فيها "العادلي" بـ500 جنيه.. محطات قضية "أموال الداخلية"

صيامنا وبهجتنا.. دواوين العائلات تفتح أبوابها قبل حلول الشهر الكريم

صيامنا وبهجتنا.. دواوين العائلات تفتح أبوابها قبل حلول الشهر الكريم

للمحبين طرق.. ضريح «سلطان الصعيد» و«المسجد الأموى» قبلة المريدين.. ومدد يا «أبوالعيون» مدد

للمحبين طرق.. ضريح «سلطان الصعيد» و«المسجد الأموى» قبلة المريدين.. ومدد يا «أبوالعيون» مدد

حكاية.. زينات وأنيسة «في المشمش».. فردوس عبدالحميد: أجرى فى «ميزو» كان 600 جنيه

حكاية.. زينات وأنيسة «في المشمش».. فردوس عبدالحميد: أجرى فى «ميزو» كان 600 جنيه

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نهار رمضان.. ميدان الحصرى: سوريون يرفعون شعار «الرزق يحب الخِفَّية»

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ذكريات لا تنسى.. محمد صلاح: فطرت مرة ساعة بدرى.. وماكنتش بصوم فى أفريقيا

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