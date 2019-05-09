أمير كرارة: ظافر العابدين طلع بسرعة الصاروخ.. ونفسي أمثل مع نادين نجيم

قال الفنان أمير كرارة، إن النجمة اللبنانية نادين نجيم، من نجوم الصف الأول في عالم الفن بالوطن العربي، مشيرًا إلى أنها ستحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم مع الدراما المصرية، إذا اعتزمت الاشتراك فيها.

وأضاف "كرارة"، خلال استضافته في برنامج "عايشة شو" المذاع عبر فضائية "النهار" مع الإعلامية عائشة عثمان، مساء الأربعاء: "عاوزة وقت، مستحيل هتتكلم من أول مرة عربي، لازم مسلسل واتنين، زي كل النجوم العرب، زي إياد نصار وهند صبري قعدوا فترة كبيرة".

وأشار إلى أنه يحب النجم التونسي ظافر العابدين: "نجم محترم جدا، وشخص جميل ومؤدب، وطلع بسرعة الصاروخ في مصر، ونادين نجيم تقدر تبقى كده، ونفسي أشتغل معاها".

وعن النجمة نيللي كريم، قال كرارة: "نيللي حبيببتي وعشرة وصحاب، وصاحبة مراتي، وأكيد هتجمعنا حاجة مع بعض".