قال الفنان محمد صبحي إنه لم يفكر في صغره أن يكون ممثلًا، لكنه أن يكون عازف كمان أو راقص بالية، مشيرا إلى أن والده كان يعمل في المسرح، وكان يرى يوسف وهبى من وراء الستار.

وأضاف صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل في برنامج "سيرة الحبايب" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، أن والده كان يأتي لهم بأفلام كثيرة، مشيرا إلى أنه تعلق بآلة الكمان لأنها تعبر عن الجسد، ولها خصوصية عند عزفها.

وتابع: "أخذت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الإعدادية في عزف الكمان وكنت مضايق من صاحبي اللي طلع الأول وقررت أمثل، وفعلا بدأت أمثل وقلدت أبو لمعة وبيجو".