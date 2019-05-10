محمد صبحي يحكي قصة حبه لآلة "الكمنجة": "اشتريتها بأول أجر لي"

قال الفنان محمد صبحي، إن أول مسلسل شارك فيه كبطل كان مسلسل "النمس"، وتم تصويره في لندن.

وأضاف صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل في برنامج "سيرة الحبايب"، المذاع عبر فضائية "TEN": "حصلت على أجري، وروحت اشتريت كمانجة وجبت مدرب عشان يعلمني الكمانجة وفضلت أصور مسلسل النمس مع عماد حمدي وحسن حسني ومنى جبر لمدة شهرينk وبعدها ركنت الكمنجة ولسه موجودة عندي لحد دلوقتي، واتلخمت في التمثيل والمسرح".

وأوضح أن آلة الكمان جذبته مرة أخرى: "جذبتني الكمنجة مرة تانية في مسرحية (كارمن)، ولحنت (خذ البزة وأسكت وخذ البزة ونام)".