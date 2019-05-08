أخبار ماتفوتكش| القوات المسلحة تقيم 135 مائدة إفطار.. و"معجزة ليفربول"

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

القوات المسلحة تقيم 135 مائدة إفطار رمضانية بالمحافظات

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على إقامة 135 مائدة إفطار تحتوي على 828 ألف وجبة على مدار شهر رمضان المبارك، استمراراً لجهودها في التلاحم مع الشعب المصري ومشاركة المواطنين الاحتفال بالشهر المعظم، تتركز في المناطق الشعبية والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، لاستضافة أكبر عدد من الصائمين.

"السكة الحديد": تجهيز 15 قطارا إضافيا للعمل وقت الأزمات خلال رمضان

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، الانتهاء من تجهيز وصيانة نحو 15 قطارًا إضافيًا، للعمل بجميع خطوط السكة الحديد، على الوجهين القبلي والبحري، حال حدوث أي أزمات خلال رحلات شهر رمضان المبارك.

بومبيو: بغداد وعدت بـ"حماية" المصالح الأمريكية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنّ المسؤولين العراقيين الذين التقاهم خلال زيارته المفاجئة إلى بغداد، مساء الثلاثاء، وكان دافعها بحث التصعيد الإيراني، تعهّدوا أمامه بتوفير "الحماية المناسبة" لمصالح الولايات المتحدة في بلدهم.

النقض تؤيد أحكام الإعدام والسجن المؤبد لمتهمي "أجناد مصر"

قضت محكمة النقض برفض طعن المحكوم عليهم في قضية تنظيم أجناد مصر، على أحكام الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد الصادر بحقهم من محكمة جنايات الجيزة وأيّدت الحكم بإدانتهم.

"الأعلى للإعلام" يطالب القنوات بـ3 فواصل إعلانية فقط أثناء المسلسلات

طالبت لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مجدي لاشين جميع القنوات التليفزيونية بعدم زيادة الفواصل الإعلانية عن 3 فواصل في المسلسلات، وأكد مصدر مسؤول بالمجلس، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير الفواصل الإعلانية الطويلة التي تتم من خلال المسلسلات والمفترض أنها لا تزيد عن 3 مرات، كما ناقشت التقرير الخاص بلجنة الرصد الذي يتضمن معايير المشاهدة على نحو موضوعي وبعيدة عن الانطباعات الشخصية لأعضاء اللجنة، وذلك من أجل الوقوف على مدى جودة الدراما والتزامها بالمعايير المعروضة عليها.

حسام موافي مشيدا بـ"100 مليون صحة": مبادرة بناءة بدون رياء أو نفاق

أشاد الدكتور حسام موافي، أستاذ علاج الحالات الحرجة بقصر العيني، بمبادرة "100 مليون صحة" لعلاج مرضى فيروس سي والأمراض غير السارية، موجهًا الشكر والتقدير للقيادة السياسية في مصر على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك المبادرة البناءة.

إخلاء سبيل أحمد السبكي ومتهم آخر في الاعتداء على "صدى البلد"

أخلت نيابة الدقي، سبيل المنتج أحمد السبكي ومتهم آخر في واقعة اقتحام مقر موقع "صدى البلد" الإخباري بشارع البطل أحمد عبدالعزيز بمنطقة الدقي، على يد 11 بودي جارد، بكفالة 1000 جنيه.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 مايو 2019.. "لطيف على السواحل الشمالية"

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأربعاء 8 مايو 2019، ثالث أيام رمضان المبارك، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على شمال الصعيد نهارا لطيف ليلا على كل الأنحاء.

أحمد السعدني يروي أحد مواقف طفولته: "كنت هبقى لقيط لولا الراجل ده"

قال الفنان أحمد السعدني، إن مرحلة الطفولة من أكثر المراحل المفضلة في حياته، حيث كان مجردا من أي مسؤوليات، و"شقي" جدًا، حتى أنه تاه عن أهله، وروى "السعدني"، خلال لقاء خاص في برنامج "السرداب" المذاع عبر فضائية "المحور"، وتقدمه الإعلامية رشا الخطيب، أحد المواقف التي حدثت له وهو طفل، قائلا: "توهت في مرة وأنا صغير بسبب حبي للموتسيكلات، كنا في رأس البر، وركبت "موتوسيكل" قعدت ألعب به شوية، لغاية ما توهت من أهلي، وفضلت أدور عليهم، ولقاني راجل على عربة كارو، وقعدني في بيته وكلت مع عياله".

معجزة ليفربول تقصى برشلونة بريمونتادا تاريخية.. وصلاح في نهائي دوري الأبطال

نجح فريق ليفربول في تحقيق معجزة تاريخية وذلك بعدما نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وبعد انتصاره الكبير على برشلونة برباعية نظيفة، في إياب نصف نهائي البطولة الأوروبية الكبيرة.